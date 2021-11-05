الجمعة 05-11-2021
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الجمعة، 05-11-2021 03:11 م

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

الذهب


الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأميركية العالمية اليوم الجمعة لأعلى مستوى في أسبوع، لتوسع مكاسبها لليوم الثاني على التوالي بفضل انخفاض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات.

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ويأتي هذا قبل صدور بيانات هامة عن سوق العمل في الولايات المتحدة، خاصة بيانات الوظائف بالقطاعات غير الزراعية خلال تشرين الأول، والتي سوف توفر المزيد من الأدلة حول توقيت قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي برفع أسعار الفائدة، بحسب وول ستريت جورنال .


وارتفعت أسعار الذهب قرابة 0.5 بالمئة إلى 1,800.12 دولار، الأعلى في أسبوع، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,791.59 دولار، وسجلت أدنى مستوى عند 1,790.08 دولار.


بترا


 




 

 


 

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