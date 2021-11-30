الثلاثاء 30-11-2021
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الثلاثاء، 30-11-2021 10:38 ص

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

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الوكيل الاخباري- ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، بعد أن دعمت المخاوف بشأن تأثير سلالة "أوميكرون" من فيروس كورونا، التي قد تكون مقاومة للقاحات، جاذبية الذهب كملاذ آمن.

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وبحلول الساعة 10:30 بتوقيت موسكو، صعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.42% إلى 1792.18 دولار للأونصة، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.43% إلى 1792.90 دولار للأونصة.

وقال رئيس شركة "مودرنا" للأدوية لصحيفة "فاينانشال تايمز" إنه من غير المرجح أن تكون اللقاحات ضد فيروس كورونا فعالة في مواجهة المتحور الجديد"أوميكرون" بنفس درجة فاعليتها في مواجهة المتحور السابق "دلتا".

 

المصدر: روسيا اليوم

 

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