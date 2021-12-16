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الخميس، 16-12-2021 04:08 م

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

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الوكيل الإخباري-ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأميركية العالمية، اليوم الخميس، لتواصل التعافي لليوم الثاني على التوالي من أدنى مستوى في شهرين، استنادا على تراجع الدولار الأميركي مقابل سلة من العملات العالمية، قبل اجتماعات مهمة للبنوك المركزية في المملكة المتحدة وأوروبا.

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وبحسب وول ستريت جورنال، ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.6 بالمئة إلى 1.788.18 دولار، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1.777.71 دولار، وسجلت أدنى مستوى عند 1.775.52 دولار

 

بترا

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