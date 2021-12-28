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الثلاثاء، 28-12-2021 03:02 م

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً

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الوكيل الإخباري-ارتفعت أسعار الذهب بالسوق العالمية، اليوم الثلاثاء، لأعلى مستوى في خمسة أسابيع، لتوسع مكاسبها لليوم الرابع على التوالي، استنادا إلى تراجع الدولار وارتفاع الطلب الفعلي في موسم عطلات رأس السنة الجديدة.

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وبحسب وول ستريت جورنال، ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.4 بالمئة إلى 1.818.34 دولار الأعلى منذ 22 تشرين الثاني الماضي، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1.811.62 دولار، وسجلت أدنى مستوى عند 1.808.51 دولار.

 

بترا

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