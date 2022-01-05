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الأربعاء، 05-01-2022 01:50 م

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

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الوكيل الإخباري-ارتفعت أسعار الذهب بتعاملات الأربعاء، وسط انخفاض الدولار وترقب مستجدات متحور "أوميكرون" على الاقتصاد العالمي.

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وعند الساعة (9:04 ت.غ)، ارتفع المعدن الأصفر في التعاملات الفورية بمقدار 2.39 دولار أو بنسبة 0.13 بالمئة، ليتداول عند 1816.99 دولاراً للأوقية.


وزادت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير/شباط بنسبة 0.14 بالمئة أو ما يعادل 2.6 دولار إلى مستوى 1817.20 دولارا للأوقية.


وفي هذه الأثناء، انخفض مؤشر الدولار مقابل ست عملات رئيسية أخرى بنسبة 0.12 بالمئة عند 96.157.


وارتفعت أسعار الذهب أمس الثلاثاء بعد بيانات اقتصادية أمريكية مخيبة للآمال.


وكشفت بيانات معهد الإمدادات الأمريكي، الثلاثاء، تراجع النشاط الصناعي في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات خلال الشهر الماضي، إذ سجل مؤشر مديري المشتريات الصناعي 58.7 نقطة خلال ديسمبر/كانون أول، مقابل 61.1 نقطة في الشهر السابق.

 

الأناضول

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