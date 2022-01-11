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أسعار الذهب الثلاثاء 11/ 1/ 2022

الثلاثاء، 11-01-2022 11:44 ص

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً

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الوكيل الإخباري-صعدت أسعار الذهب عالميا فوق 1800 دولار للأونصة، في تعاملات صباح الثلاثاء، بفعل تراجع العملة الأمريكية وارتفاع الإقبال على الصناديق المقومة بالمعدن الأصفر.

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وفي تعاملات صباح اليوم، تراجع مؤشر الدولار أمام سلة من ست عملات بنسبة 0.20 بالمئة على أساس يومي، إلى 95.800.


وبحلول الساعة 09:30 (ت.غ)، صعدت أسعار العقود الفورية للذهب بنسبة 0.46 بالمئة أو 8.10 دولارات إلى 1810.06 دولارات للأونصة الواحدة.


وخلال وقت مبكر، الثلاثاء، قال جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إن البنك سيمنع مواصلة التضخم المرتفع في الولايات المتحدة.


ويعتبر رفع أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية في الولايات المتحدة، أحد أبرز الأدوات لخفض نسب التضخم المسجلة في الولايات المتحدة، البالغ أكثر من 6.8 بالمئة، بأعلى مستوى منذ 4 عقود.

 

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