السبت 26-03-2022
الوكيل الاخباري

الأردن وعُمان يؤكدان استمرار العمل على توسعة التعاون

الضمان: مشروع أمر دفاع للنظر بآلية زيادة رواتب المتقاعدين

الأردن يبحث زيادة التعاون الاقتصادي مع قطر

اصابة مواطنة سقطت عن ظهر حصان

دورة تدريبية في الطفيلة حول الإدارة المنزلية

بريطانيا تفرض المزيد من العقوبات على الأفراد والشركات الروسية

الملكية لحماية الطبيعة تطفئ أضواء محمياتها احتفالا بساعة الأرض

الائتلاف الوطني يكرم أعضاءه الفائزين بانتخابات الادارة المحلية

الرئيس الأوكراني : العالم أصبح مهددا بنقص الغذاء بسبب الحرب الدائرة

بايدن يصف بوتين بالـ جزار

الجمعة، 25-03-2022 10:59 ص

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

623d6c409391a


الوكيل الإخباري - يتجه الذهب، اليوم الجمعة، لتحقيق مكاسب أسبوعية للمرة الثالثة خلال أربعة أسابيع، إذ أدى عدم إحراز تقدم ملموس في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا إلى ارتفاع سعر المعدن النفيس، الذي يعتبر ملاذا آمنا، على الرغم من ارتفاع عوائد السندات الأميركية على خلفية المخاوف من إجراءات تشديد السياسة النقدية التي أثرت على جاذبية السبائك.

اضافة اعلان


واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1958.41 دولار للأونصة، ليحوم قرب أعلى مستوى في أكثر من أسبوع والذي بلغه في الجلسة السابقة، مرتفعا نحو 2% حتى الآن هذا الأسبوع، فيما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1958.70 دولار.


وارتفعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 25.60 دولار للأونصة، بينما صعد البلاتين 0.6% إلى 1026.67 دولار، واستقر البلاديوم عند 2525.01 دولار.

 

العربية.نت

إقرأ ايضا
1200px-Business_Centre_of_Moscow_2

موسكو: العقوبات على روسيا قد تدمر الهيكل الاقتصادي العالمي

0L5A1485 - Copy

اقتصاديون: الأردن حاضنة متقدمة للابتكار المالي والتكنولوجي

1280x960

بنوك يابانية وبريطانية وأميركية تدرس قرضا بمليار دولار لمؤسسة البترول الكويتية

160308

ضمان القروض : 154.5 مليون دينار لضمان 2000 مشروع

160308

مؤسسة دولية: أسعار السلع ومعدلات التضخم في الأردن سترتفع

623ee99d4c59b7484640bc92

مجلة: العقوبات على بلد بحجم روسيا مؤلمة للعالم أجمع

أخبار متعلقة
600480_eec42085-9400-4c80-ac1b-58698a2aa97d

الحاج توفيق يطالب بتشكيل خلية أزمة تسبق انعكاسات ازمة أوكرانيا

main_image62221fc4a94c7

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

1-50

الاقتصاد العالمي قد يخسر تريليون دولار بسبب الحرب في أوكرانيا

Screenshot_30

خسائر بالمليارات.. عملاق النفط البريطاني ينسحب من روسيا

h5bzxv98

نقابة الملاحة: 5 بواخر عجول واغنام من اوكرانيا ورومانيا تصل العقبة نهاية الاسبوع

doc-323X4QC-@photo3

العالم العربي يخشى نقص القمح بعد غزو روسيا لأوكرانيا