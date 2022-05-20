ارتفاع أسعار الذهب عالمياً

الوكيل الإخباري - ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب في السوق الأميركية العالمية (وول ستريت -نيويورك) مع ارتداد مؤشر الدولار الأميركي، وفقاً للعلاقة العكسية بينهم وسط شح البيانات من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم .

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وبحسب وول ستريت جورنال، فقد ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم آب المقبل 0.22 بالمئة لتتداول عند 1,843.60 دولار، للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,839.60 دولار للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,841.20 دولار للأونصة .

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