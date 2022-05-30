الإثنين 30-05-2022
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ارتفاع أسعار الذهب عالميا

أسعار النفط عالميا تصعد إلى أعلى مستوى منذ شهرين

الإثنين، 30-05-2022 08:59 ص

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

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الوكيل الاخباري- ارتفعت أسعار الذهب في تعاملات متقلبة، اليوم الاثنين، بعد أن عززها تراجع الدولار على الرغم من أن تحول بعض المستثمرين إلى الأصول ذات المخاطر العالية في آسيا أدى إلى الحد من هذه المكاسب.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1856.86 دولار للأونصة، فيما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة 0.1% إلى 1859.40 دولار للأونصة، وفقا لـ"رويترز".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 22.13 دولار للأونصة.

كما ارتفع البلاتين 0.1% إلى 954.51 دولار، في حين صعد البلاديوم 0.8% إلى 2079.39 دولار.

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