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الإثنين، 06-06-2022 12:59 م

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

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الوكيل الاخباري- ارتفعت أسعار الذهب قليلا اليوم الاثنين، مدعومة بتراجع طفيف في الدولار الأمريكي وعائدات سندات الخزانة الأمريكية، لكن توقعات أسعار ”المعدن الأصفر“ ظلت هشة في مواجهة احتمالات رفع أسعار الفائدة من بنوك مركزية كبرى، وفق ما أوردته وكالة ”رويترز“.

وبحلول الساعة 0554 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1854.83 دولار للأوقية (الأونصة)، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1857.60 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 1.4% إلى 22.22 دولار للأوقية، وجرى تداول البلاديوم عند 2028.81 دولار للأوقية، فيما سجلت أسعار البلاتين نحو 1019.75 دولار للأوقية، بعد أن وصل لأعلى مستوى منذ أواخر مارس/ آذار يوم الجمعة، مسجلا 1032.50 دولار للأوقية.

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