ارتفاع أسعار الذهب عالميا

الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأميركية العالمية، اليوم الاثنين، لتستأنف عمليات التعافي من أدنى مستوى في 4 أسابيع، بصدد تحقيق ثالث مكسب خلال الأربعة أيام الأخيرة، بدعم تراجع الدولار مقابل سلة من العملات العالمية.

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وبحسب "وول ستريت جورنال" يأتي هذا الارتفاع وسط تداولات هادئة تسيطر على معظم أسواق المال العالمية، بسبب العطلة الرسمية في الولايات المتحدة بمناسبة يوم الاستقلال الوطني.



وارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.4 بالمئة إلى 1846.03 دولار، من مستوى افتتاح التعاملات عند 1838.28 دولار، وسجلت أدنى مستوى عند 1834.62 دولار.



وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي، فقد المعدن الثمين نسبة 1.75بالمئة، في ثاني خسارة أسبوعية في غضون الـ3 أسابيع الأخيرة، وبأكبر خسارة أسبوعية منذ أوائل أيار الماضي، بسبب البنوك المركزية العالمية.