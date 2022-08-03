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الأربعاء، 03-08-2022 03:45 م

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

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الوكيل الإخباري - ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب خلال الجلسة الآسيوية في وول ستريت نيويورك، اليوم الأربعاء، وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما بحسب وول ستريت جورنال.

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وارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم كانون الأول 0.38 بالمئة لتتداول عند 1784 دولارا للأونصة، مقارنة مع الافتتاحية عند 1777.70 دولار، في وقت استهلت العقود تداولاتها على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتامها أمس عند 1789.70 دولار للأونصة، وذلك مع انخفاض مؤشر الدولار 0.25 بالمئة إلى 106.17 مقارنة بالافتتاحية عند 106.43.




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