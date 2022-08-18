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الخميس، 18-08-2022 03:35 م

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

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الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأميركية العالمية، اليوم الخميس، للمرة الأولى خلال الأربعة أيام الأخيرة، لتتماسك فوق أدنى مستوى في أسبوعين، بفضل توقف صعود عائد سندات الخزانة طويلة الأجل في الولايات المتحدة.

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وبحسب "وول ستريت جورنال"، ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.5 % إلى 1770.70 دولار للأونصة، من مستوى افتتاح التعاملات عند 1761.81 دولار، وسجلت أدنى مستوى عند 1760.86 دولار للأونصة.

 

وفقدت أسعار الذهب يوم أمس الأربعاء نسبة 0.7 % في ثالث خسارة يومية على التوالي، وسجلت أدنى مستوى في أسبوعين عند ,759.79 دولار للأونصة، بفعل ارتفاع الدولار الأميركي.

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