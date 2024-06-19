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الأربعاء، 19-06-2024 01:40 م

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

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الوكيل الاخباري- ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، بعدما عززت بيانات مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة، التوقعات بإقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) على خفض أسعار الفائدة هذا العام.

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ووفق شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 بالمئة، ليصل إلى 2328.67 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة، ليصل إلى 233.30 دولار للأوقية.


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة، لتصل إلى 29.37 دولار للأوقية، في حين صعد البلاتين بنسبة 0.1 بالمئة، ليصل إلى 973.05 دولار، وتراجع البلاديوم 0.1 بالمئة، ليسجل 885.88 دولار.

 




 

 


 

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