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الخميس، 11-07-2024 08:49 ص

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً

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الوكيل الإخباري- سُجِّلَتْ أسعارُ الذهبِ ارتفاعًا للجلسة الثالثة على التوالي يوم الخميس، وسط ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأميركية المُقرَّر صدورها في وقت لاحق اليوم، بحثًا عن المزيد من المؤشرات حول المسار الذي سيتَّخذه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشأن أسعار الفائدة.

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وبحلول الساعة 02:00 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2375.70 دولار للأونصة. كما ارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.1% إلى 2381.30 دولار.


وتراجع الدولار، مما يجعل المعدن النفيس المسعور به أكثر جاذبيةً لحائزي العملات الأخرى.


ويترقب المستثمرون تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يونيو المُقرَّر صدوره في الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش، وتقرير مؤشر أسعار المنتجين المُرتقب غدًا الجمعة، وسط توقعات بأن تُدعم البيانات حالة التفاؤل بأن المركزي الأميركي سيكون قادرًا على خفض أسعار الفائدة هذا العام.

سكاي نيوز عربية


 




 

 


 

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