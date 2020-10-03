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السبت، 03-10-2020 10:01 ص

ارتفاع أسعار الذهب محليا

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الوكيل الإخباري - سجلت اسعار الذهب في السوق المحلي ارتفاعا يقدر بـ 20 قرشا للغرام الواحد بحسب التسعيرة المعلنة، السبت  30/10/2020 ، من قبل النقابة العامة لأصحاب محلات الذهب والصياغة.

وارتفع سعر غرام الذهب 21 قيراط الذي يعتبر الاكثر طلبا في السوق الاردني الى 38.50 دينارا للغرام.

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اما الذهب عيار 24 قيراط ، فارتفع سعره الى 46.10 دينارا للجرام الواحد، كما ارتفع سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط الى 34.20 دينارا.

 

عالميا ، تشبث الذهب بمستوى 1900 دولار في تعاملات متقلبة يوم الجمعة، إذ حد صعود الدولار من المكاسب، لكن المعدن النفيس ما زال بصدد تحقيق أكبر مكسب أسبوعي في ثمانية أسابيع في ظل تأثر الإبال على المخاطرة بسبب إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكوفيد-19.

 

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1900.40 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1742 بتوقيت جرينتش. والأسعار في طريقها لزيادة 2.2 بالمئة هذا الأسبوع، ويمضي قدما صوب تحقيق أكبر ارتفاع أسبوعي بالنسبة المئوية منذ أوائل آب.

 

وجرت تسوية العقود الأمريكية الآجلة للذهب بانخفاض 0.5 بالمئة عند 1907.60 دولار.

 

كان الذهب قد ارتفع إلى قمة أكثر من أسبوع بعد أن قال ترامب على تويتر إنه وزوجته ميلانيا أسيبا بفيروس كورونا، مما أثر على وول ستريت.

 

وقال تاي وونغ مدير تعاملات مشتقات المعادن الأساسية والنفيسة لدى بي.إم.أو ”سيظل الذهب على الأرجح داخل نطاق محدود على المدى القصير. ستنتظر السوق خلال عطلة نهاية الأسبوع وتتابع الأخبار“.

 

واستفاد الدولار أيضا من الإقبال على الملاذات الآمنة، مما حد من صعود الذهب.
وتتجه الأنظار أيضا صوب اتفاق أمريكي بشأن مساعدات مرتبطة بفيروس كورونا.

 

ومن المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 0.6 بالمئة إلى 23.73 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين اثنين بالمئة إلى 878.47 دولار، وانخفض البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2313.68 دولار.


 




 

 


 

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