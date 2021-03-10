الأربعاء 10-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الجيش اللبناني يزيل حواجز ويفتح الطرق المغلقة

بلعاوي لـ الوكيل : المتحور أكثر انتشاراً بين الأطفال

4 قرارات حكومية ستعلن اليوم ولا حديث عن الحظر الشامل الطويل

أسعار الذهب الأربعاء 10/3/2021

وفيات الأربعاء 10/3/2021

الأردن يشهد جريمتين صباح اليوم

مستشفى الجامعة : إيقاف العمليات غير الطارئة

اللوزي : قرار بتخفيض السعة المقعدية في وسائط النقل العام

جريمة تهز المفرق .. أب يرمي ابنه بالرصاص

التربية : إنهاء تصوير الحصص الإلكترونية للفصل الحالي

الأربعاء، 10-03-2021 10:50 ص

بمقدار 30 قرشا

ارتفاع أسعار الذهب محليا

ذهب
تعبيرية


الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي، الأربعاء، بمقدار 30 قرشا لمختلف عياراته المتداولة بين المواطنين، مقارنة بأسعار السبت الماضي.

اضافة اعلان
 

للاطلاع على أسعار الذهب اليوم (اضغط هنا)


وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة عند المواطنين في السوق المحلي، الأربعاء،  (35) دينارا لغايات بيع المواطنين ، مقابل 33,60 دينار لغايات الشراء، وفق النشرة المعتمدة التي حطّت على مكاتب "الوكيل الإخباري"، صباح اليوم الأربعاء.

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 

 

 

 



 




 

 


 

إقرأ ايضا
ذهب-تونس-700x430

أسعار الذهب الأربعاء 10/3/2021

Dubai-UAE-1

ولي عهد دبي: الإمارة تمدد تجميد الرسوم الحكومية حتى 2023

12021591937204837015

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً

nz_bitcoin_220163

عملة البيتكوين تسجل أعلى مستوى في أسبوعين

20151221204701-chase-money

دولة عربية ضمن أكبر الملاذات الضريبية للشركات

60476380423604759935279e

سوريا تقرر استبدال أوراق نقدية

أخبار متعلقة
ذهب-620x330-620x330

نقابة الصاغة تكشف لـ الوكيل مصير أسعار الذهب

hRDbn

تقرير عن عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات

ذهب 1

أسعار الذهب السبت 20/2/2021

ذهب

تراجع أسعار الذهب عالميا

1020201414232540530940

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

960x0

الذهب يرتفع عن أدنى مستوى في شهرين ونصف