ارتفاع أسعار الذهب محليا

الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي، الأربعاء، بمقدار 30 قرشا لمختلف عياراته المتداولة بين المواطنين، مقارنة بأسعار السبت الماضي.

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وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة عند المواطنين في السوق المحلي، الأربعاء، (35) دينارا لغايات بيع المواطنين ، مقابل 33,60 دينار لغايات الشراء، وفق النشرة المعتمدة التي حطّت على مكاتب "الوكيل الإخباري"، صباح اليوم الأربعاء.

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