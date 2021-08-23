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الإثنين، 23-08-2021 01:38 م

ارتفاع أسعار الذهب مع هبوط الدولار

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الوكيل الاخباري- ارتفعت أسعار الذهب اليوم بعدما تراجع الدولار عن أعلى مستوى بلغه في عدة أشهر، كما زادت من جاذبية المعدن الأصفر مخاوف المستثمرين من أن تضعف سلالة "دلتا" وتيرة تعافي الاقتصاد العالمي.

وبحلول الساعة 06:57 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في السوق الفورية 0.2 بالمئة، إلى 1785 دولارا للأونصة، بينما زاد في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2 بالمئة أيضا، إلى 1786.50 دولار للأونصة.

وتزامن ذلك مع انخفاض مؤشر الدولار 0.1 بالمئة، الذي تراجع عن أعلى مستوى في تسعة أشهر ونصف الشهر الذي سجله الأسبوع الماضي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 1 بالمئة، إلى 23.23 دولار للأونصة، وصعد البلاتين 1.5 بالمئة، إلى 1010.53 دولار.

وارتفع البلاديوم 1.6 بالمئة، إلى 2311.32 دولار، متعافيا من أقل مستوى في خمسة أشهر، الذي سجله في وقت سابق.

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المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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