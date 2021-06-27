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الأحد، 27-06-2021 12:47 م

ارتفاع أسعار السكر والأرز بنسبة 40% في سوريا

رز


الوكيل الإخباري- رفعت الحكومة السورية أسعار مادتي السكر والأرز (المدعومتين) بنسبة 40%، وذلك بعد فترة من التأخر في التوزيع.

وأعلنت وزارة التجارة الداخلية السورية وحماية المستهلك، تحديد سعر الكيلوغرام الواحد من المادتين بألف ليرة سورية، ارتفاعا من 600 ليرة. (وسطي الأجور يقدر بنحو 50 ألف ليرة).

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وأضافت، أن الدورة القادمة لتوزيع المادتين عبر البطاقة الالكترونية ستبدأ يوم الأحد القادم، دون تعديل للكميات المخصصة للعائلة.


وأشارت الوزارة إلى أن سعر بيع كيلو السكر والأرز بألف ليرة سورية لكل من هاتين المادتين جاء حسب قرار اللجنة الاقتصادية في جلستها الأخيرة.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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