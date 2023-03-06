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الإثنين، 06-03-2023 12:41 م

ارتفاع أسعار الغذاء وتباطؤ تضخم الإيجارات في تركيا

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الوكيل الإخباري - أظهر أحدث تقييم شهري للتضخم في تركيا صادر عن البنك المركزي التركي اليوم الإثنين تباطؤ وتيرة زيادة الإيجارات في تركيا خلال شهر فبراير الماضي في حين استمر تسارع وتيرة ارتفاع أسعار الغذاء وبخاصة الخضراوات واللحوم الحمراء ومنتجات الألبان.

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ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن بيان البنك المركزي القول إن معدل تضخم أسعار الطاقة استمر في التباطؤ تماشيا مع تطورات أسعار الصرف وأسعار السلعة في الأسواق العالمية.


في الوقت نفسه تراجعت أسعار المنتجين (الجملة) في تركيا خلال فبراير الماضي بسبب التراجع الكبير في أسعار الطاقة. ( الاقتصادية )


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