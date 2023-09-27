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الأربعاء، 27-09-2023 10:58 ص

ارتفاع أسعار القمح 3% عالمياً

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الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار العقود الآجلة للقمح في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، في الوقت الذي يُقيّم فيه التجار تأثيرات التوتر المتزايد في البحر الأسود، مقابل الإمدادات الوفيرة في الأسواق وبخاصة من روسيا.

وزادت أسعار العقود الآجلة في بورصة شيكاغو 3% مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، بعد سلسلة الهجمات العسكرية المتبادلة بين أوكرانيا وروسيا، بما في ذلك هجوم روسي بطائرة مسيرة على البنية التحتية لميناء أوكراني .

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وفي الأسبوع الماضي قال وزير البنية التحتية الأوكراني إن سفينة ثانية تحمل أطنانا من الحبوب أبحرت من ميناء كورنومورسك الأوكراني على البحر الأسود، في تحدٍ للحصار البحري الفعلي الذي تفرضه روسيا على أوكرانيا عقب انهيار اتفاق تصدير الحبوب بين الجانبين.


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