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الثلاثاء، 14-12-2021 08:43 ص

ارتفاع أسعار المحروقات في لبنان

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الوكيل الإخباري-ارتفعت صباح اليوم الثلاثاء بشكل ملحوظ أسعار المحروقات في لبنان، وذلك تزامنا مع ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية.

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وارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 10800 ليرة لبنانية، والبنزين 98 أوكتان 11200 ليرة لبنانية، أما المازوت فقد ارتفع 17800 ليرة لبنانية والغاز 13700 ليرة لبنانية.
وباتت الأسعار على الشكل التالي:
-البنزين 95 اوكتان: 318800 ل.ل.
-البنزين 98 اوكتان: 329800 ل.ل.
-المازوت: 338900 ل.ل.
-الغاز: 293500 ل.ل.


وفي هذا السياق، عزا ممثل موزعي المحروقات في لبنان، فادي أبو شقرا، في حديث إذاعي، ارتفاع أسعار المحروقات إلى الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار في السوق السوداء.

 

يذكر أن سعر صرف الدولار سجل ارتفاعا ملحوظا خلال اليومين الماضيين في السوق الموازية (السوق السوداء)، حيث سجل صباح اليوم 27500 ليرة مقابل الدولار الواحد.

روسيا اليوم

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