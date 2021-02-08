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الإثنين، 08-02-2021 12:09 م

ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

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الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار المشتقات النفطية عالمياً في الأسبوع الأول من شهر شباط الحالي مقارنة مع معدلات أسعارها لشهر كانون الثاني الماضي، وفقا لبيانات أعلنتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الاثنين.

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وبحسب البيانات سجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 528.5 دولار للطن مقارنة مع سعره في شهر كانون الثاني الماضي والذي بلغ 500.1 وبنسبة ارتفاع بلغت 5.7 بالمئة، كما ارتفع سعر البنزين أوكتان 95 من 512.6 دولار للطن إلى 542.8 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 5.9 بالمئة.


وارتفع سعر الديزل من 444.6 دولار للطن الى 467 دولارا وبنسبة ارتفاع بلغت 5 بالمئة، فيما ارتفع سعر الكاز من 459.7 دولار للطن الى 481.8 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 4.8 بالمئة.


من جانب آخر، ارتفع سعر زيت الوقود في الأسبوع الاول من الشهر الحالي الى 341 دولارا للطن مقابل 324.9 دولار في شهر كانون الثاني الماضي وبنسبة ارتفاع بلغت 5بالمئة.


بالمقابل، ارتفع سعر الغاز البترولي المسال في شهر شباط إلى 590 دولارا للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر كانون الثاني الماضي والذي بلغ 535 دولارا وبنسبة ارتفاع بلغت 10.3 بالمئة.


وكان سعر خام برنت في الأسبوع الاول من الشهر الحالي قد بلغ 58.1 دولار للبرميل مقابل 54.8 دولار المسجل في شهر كانون الثاني الماضي.


-- (بترا)

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