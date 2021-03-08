ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

الوكيل الإخباري - شهدت أسعار المشتقات النفطية عالميا، ارتفاعا، خلال الأسبوع الأول من آذار/مارس الحالي، مقارنة مع معدلات أسعارها لشهر شباط/فبراير الماضي، وفق وزارة الطاقة والثروة المعدنية، الاثنين.

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ووفق بيان للوزارة، اطلع "الوكيل الإخباري" عليه ، فقد سجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 595.4 دولارا للطن، مقارنة مع سعره في شهر شباط/فبراير الماضي، الذي بلغ 563.4 وبنسبة ارتفاع بلغت 5.7%.

وزاد سعر البنزين أوكتان 95 من 579.4 دولارا للطن إلى 611.6 دولارا بنسبة ارتفاع بلغت 5.6%، في حين ارتفع سعر الديزل من 500.2 دولار للطن إلى 519.8 دولار، وبنسبة ارتفاع بلغت 3.9%، فيما ارتفع سعر الكاز من 513.9 دولار للطن إلى 532.7 دولارا وبنسبة ارتفاع بلغت 3.7%، بحسب البيان.



من جانب آخر، ارتفع سعر زيت الوقود في الأسبوع الأول من الشهر الحالي إلى 373.6 دولارا للطن، مقابل 359.8 دولارا في شباط/فبراير الماضي، وبنسبة ارتفاع بلغت 3.8%.



وفي المقابل، زاد سعر الغاز البترولي المسال في آذار/مارس إلى 602.5 دولار للطن، مقارنة مع سعره المسجل في شباط/فبراير الماضي، الذي بلغ 590 دولارا وبنسبة ارتفاع بلغت 2.1%.



وكان سعر خام برنت بلغ في الأسبوع الأول من الشهر الحالي، 66.1 دولارا للبرميل مقابل 62.2 دولارا المسجل في شباط/فبراير الماضي.



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