ارتفاع أسعار المنتجين الصناعيين لشهر اذار بنسبة 0.41%

الوكيل الإخباري - أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين، الأحد، والذي يشير إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر آذار من عام 2023 ليصل إلى 137.99 مقابل 137.43 لنفس الشهر من عام 2022 مسجلاً ارتفاعاً نسبته 0.41% اضافة اعلان





ومن أبرز المجموعات الصناعية التي ساهمت في هذا الارتفاع الرقم القياسي للصناعات الاستخراجية بنسبة 27.50% والتي تشكل أهميتها النسبية 28.2%، في حين انخفض الرقم القياسي لأسعار للصناعات التحويلية بنسبة 1.02% والتي تشكل أهميتها النسبية 86.01%، والرقم القياسي لأسعار الكهرباء بنسبة 11.52% والتي تشكل أهميتها النسبية 5.76%



وعلى المستوى التراكمي فيلاحظ ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين للثلاثة أشهر الأولى من عام 2023 ليصل الى 137.20 مقابل 133.73 لنفس الفترة من عام 2022 ليرتفع الرقم القياسي بنسبة 2.59%



وقد جاء ذلك محصلة لارتفاع الرقم القياسي لأسعار الصناعات التحويلية بنسبة 1.63% والتي تشكل أهميتها النسبية 86.01%، والرقم القياسي لأسعار الصناعات الاستخراجية بنسبة 23.65% والتي تشكل أهميتها النسبية 8.22%، في حين انخفض الرقم القياسي لأسعار الكهرباء بنسبة 9.56% والتي تشكل أهميتها النسبية 5.76%

