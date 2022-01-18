ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها

الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، إلى أعلى مستوياتها في أكثر من سبع سنوات بفعل مخاوف من اضطرابات محتملة للإمدادات بعد أن هاجمت جماعة الحوثي اليمنية الإمارات، مما يؤدي لتصعيد الأعمال العدائية بين الجماعة المتحالفة مع إيران والتحالف الذي تقوده السعودية.

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وقال محلل من إيه.إن.زد ريسيرش في مذكرة، "التوتر الجيوسياسي الجديد يزيد من المؤشرات الحالية على الشح بالسوق".



وقفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 81 سنتا أو واحدا بالمئة عن سعر تسوية يوم الجمعة إلى 84.62 دولار للبرميل، لتكون غير بعيدة عن أعلى مستوى في أكثر من شهرين البالغ 84.78 دولار الذي بلغته في وقت سابق.

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