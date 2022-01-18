الثلاثاء 18-01-2022
الوكيل الاخباري

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الثلاثاء، 18-01-2022 06:10 ص

ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها

النفط


الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، إلى أعلى مستوياتها في أكثر من سبع سنوات بفعل مخاوف من اضطرابات محتملة للإمدادات بعد أن هاجمت جماعة الحوثي اليمنية الإمارات، مما يؤدي لتصعيد الأعمال العدائية بين الجماعة المتحالفة مع إيران والتحالف الذي تقوده السعودية.

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وقال محلل من إيه.إن.زد ريسيرش في مذكرة، "التوتر الجيوسياسي الجديد يزيد من المؤشرات الحالية على الشح بالسوق".


وقفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 81 سنتا أو واحدا بالمئة عن سعر تسوية يوم الجمعة إلى 84.62 دولار للبرميل، لتكون غير بعيدة عن أعلى مستوى في أكثر من شهرين البالغ 84.78 دولار الذي بلغته في وقت سابق.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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