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الخميس، 30-06-2022 08:38 ص

ارتفاع أسعار النفط بعد مخاوف بشأن الإمداد

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الوكيل الإخباري - صعدت أسعار النفط اليوم الخميس بعد تراجعها في المعاملات الآسيوية المبكرة مع تفوق مخاوف من قلة الإمدادات على تأثير زيادة مخزونات الوقود ونواتج التقطير الأمريكية.

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وبحلول الساعة 0250 بتوقيت جرينتش زادت العقود الآجلة لخام برنت لشهر سبتمبر أيلول 63 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 113.08 دولار للبرميل. وجرى تداول عقد أغسطس الذي ينتهي اليوم الخميس مقابل 116.08 دولار للبرميل بانخفاض 18 سنتا أو 0.2 بالمئة.


وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 49 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 110.27 دولار للبرميل.


وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات الخام انخفضت 2.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 24 يونيو وهو ما يتجاوز بكثير توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بتراجعها 569 ألف برميل. وارتفعت مخزونات الوقود ونواتج التقطير.


لكن مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي ظلت تحد من ارتفاع الأسعار.


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