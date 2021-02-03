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الأربعاء، 03-02-2021 12:59 م

ارتفاع أسعار النفط بفضل انخفاض غير متوقع لمخزونات الخام الأمريكية

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الوكيل الاخباري - زادت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد أن بلغت أعلى مستوياتها في نحو عام في الجلسة السابقة، مدعومة بانخفاض غير متوقع في مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة، مما غذى الآمال بتعافي الطلب في الوقت الذي تتوقع فيه "أوبك+" أن تسجل السوق عجزا في 2021.

كما تلقت المعنويات في السوق الدعم من أنباء بأن الديمقراطيين في الكونغرس الأمريكي اتخذوا الخطوات الأولى صوب تقديم خطة مساعدات بقيمة 1.9 تريليون دولار للتخفيف من تداعيات كورونا يقترحها الرئيس جو بايدن دون دعم من الجمهوريين.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 39 سنتا أو ما يعادل 0.71 في المئة إلى 55.15 دولار للبرميل بحلول الساعة 0744 بتوقيت غرينتش، محققة مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي. وبلغ الخام القياسي أعلى مستوى في عام واحد عند 55.26 دولار أمس الثلاثاء، وفقا لـ "رويترز".

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وزادت العقود الآجلة لخام برنت لأعلى مستوى في 11 شهرا عند 58.10 دولار للبرميل بحلول الساعة 0815 بتوقيت غرينتش، لتحقق مكاسب لليوم الرابع بعد أن بلغت 58.05، أمس الثلاثاء، وهو أعلى مستوياتها منذ يناير/ كانون الثاني من العام الماضي.


وأعلن معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت 4.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 29 يناير مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز لزيادة 446 ألف برميل.


وتراجعت مخزونات البنزين 240 ألف برميل، لتتحدى توقعات المحللين بالارتفاع 1.1 مليون برميل، بينما هبطت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل زيت التدفئة ووقود الطائرات، 1.6 مليون برميل وهو انخفاض يفوق التوقعات.

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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