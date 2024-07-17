ارتفاع أسعار النفط بفضل تراجع المخزونات الأميركية

الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار النفط عالميا، اليوم الأربعاء، بعد أن هبط خام برنت إلى أدنى مستوى له في شهر، إذ ساهم انخفاض المخزونات الأميركية في تقليل تأثير مؤشرات تباطؤ الطلب من الصين.

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وبحسب وكالة بلومبيرغ للأخبار الاقتصادية، زادت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 27 سنتا أو 0.32 بالمئة لتصل إلى 84 دولارا للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس بمقدار 35 سنتا أو 0.43 بالمئة لتصل إلى 81.11 دولار للبرميل.



وشهد كلا الخامين القياسيين تراجعا خلال الجلسات الثلاث السابقة، إذ سجلت العقود الآجلة لخام برنت 83.30 دولار أمس الثلاثاء، وهو أدنى مستوى منذ 17 حزيران.



وأفادت مصادر بالسوق نقلا عن بيانات من معهد البترول الأميركي، بأن مخزونات النفط الخام الأميركية انخفضت بمقدار 4.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 12 تموز الحالي.



بترا