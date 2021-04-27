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الثلاثاء، 27-04-2021 11:04 ص

ارتفاع أسعار النفط رغم تفاقم وضع كورونا في الهند

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الوكيل الإخباري- صعدت أسعار النفط اليوم، بعد انخفاض في الجلسة السابقة، لكن من المرجح أن تكون المكاسب محدودة بفعل تزايد المخاوف بشأن الطلب على الوقود في الهند، ثالث أكبر مستورد للخام في العالم.

وبحلول الساعة 06:58 بتوقيت غرينتش، ارتفع خام "برنت" بنسبة 0.6 بالمئة إلى 66.05 دولار للبرميل، وذلك بعد خسارة 0.7 بالمئة أمس الاثنين.

في حين صعد الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.7 بالمئة ليسجل 62.31 دولار للبرميل، بعد نزوله 0.4 بالمئة في الجلسة السابقة.

وتأتي مشاكل الهند في الوقت الذي تستعد فيه مجموعة "أوبك+" لمناقشة سياسة الإنتاج في اجتماع هذا الأسبوع.

وقالت ثلاثة مصادر من منظمة "أوبك"، إن اللجنة الفنية المشتركة لـ"أوبك+" أبقت على توقعات نمو الطلب على النفط هذا العام، لكن لديها مخاوف بشأن ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 في الهند وأماكن أخرى.

وقال أفتار ساندو كبير مديري شؤون السلع الأساسية لدى "فيليب فيوتشرز" في سنغافورة: "المتعاملون حذرون قبل الاجتماع الوزاري لـ(أوبك+) هذا الأسبوع. أقرت اللجنة الفنية لـ"أوبك" بمخاوف الطلب بسبب تفاقم وضع الجائحة في الهند".

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المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

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