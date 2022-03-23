ارتفاع أسعار النفط عالميا الأربعاء وخام برنت يتجاوز 117 دولار للبرميل

الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار النفط بالسوق الأميركية العالمية الأربعاء، لتستأنف مكاسبها، ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح، لتقترب مرة أخرى من أعلى مستوى في أسبوعين، بعد انخفاض مفاجئ بمخزونات الخام في الولايات المتحدة، بحسب بيانات أولية لمعهد البترول الأميركي.

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وبحسب وول ستريت جورنال، ارتفع الخام الأميركي بنسبة 2.5 بالمئة إلى مستوى 111.37 دولار، من مستوى الافتتاح عند 108.64 دولار، وسجل أدنى مستوى عند 108.42 دولار، وصعد خام برنت بنسبة 3.0 بالمئة إلى مستوى 117.95 دولار للبرميل، من مستوى الافتتاح عند 114.54 دولار، وسجل أدنى مستوى عند 114.49 دولار.