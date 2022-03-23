الأربعاء 23-03-2022
الوكيل الاخباري

ارتفاع أسعار النفط عالميا الأربعاء وخام برنت يتجاوز 117 دولار للبرميل

توضيح حول اماكن تساقط الثلوج خلال الساعات القادمة

الكلالدة: اتاحة الطعن بنتائج الانتخابات بعد نشرها بالجريدة الرسمية

الصين تعاني مجددا من جائحة الفيروس التاجي.. والإصابات تتزايد

14 % انخفاض حركة الطائرات عبر مطار الملكة علياء في شباط

الأمن يحذر من المنخفض الجوي

النتائج النهائية لمقاعد الكوتا - اسماء

الكلالدة: الانتخابات سارت بكل سلاسة ويسر

النتائج النهائية لانتخابات مجالس المحافظات والبلدية وأمانة عمان - أسماء

تحذير حكومي للمواطنين مع قرب شهر رمضان

الأربعاء، 23-03-2022 05:25 م

ارتفاع أسعار النفط عالميا الأربعاء وخام برنت يتجاوز 117 دولار للبرميل

main_image623b2cc133a53


الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار النفط بالسوق الأميركية العالمية الأربعاء، لتستأنف مكاسبها، ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح، لتقترب مرة أخرى من أعلى مستوى في أسبوعين، بعد انخفاض مفاجئ بمخزونات الخام في الولايات المتحدة، بحسب بيانات أولية لمعهد البترول الأميركي.

اضافة اعلان

وبحسب وول ستريت جورنال، ارتفع الخام الأميركي بنسبة 2.5 بالمئة إلى مستوى 111.37 دولار، من مستوى الافتتاح عند 108.64 دولار، وسجل أدنى مستوى عند 108.42 دولار، وصعد خام برنت بنسبة 3.0 بالمئة إلى مستوى 117.95 دولار للبرميل، من مستوى الافتتاح عند 114.54 دولار، وسجل أدنى مستوى عند 114.49 دولار.

إقرأ ايضا
سبائك-من-الذهب-في-صورة-من-أرشيف-رويترز.

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

روبل-ودولار

الدولار يهبط دون مستوى 100 روبل بعد قرار بوتين حول صادرات الغاز إلى أوروبا

623b0b154236041bae0137e8

المركزي الروسي يعلن استنئاف تداولات الأسهم في بورصة موسكو

623ac2344c59b77b8611186a (1)

خبير اقتصادي يتوقع سيناريو انهيار الدولار في الفترة المقبلة

623af95e4c59b72cbf2b2da7

مصر.. الدولار يواصل ارتفاعه التاريخي

99-32

تباين أسواق الأسهم الرئيسة في الخليج

أخبار متعلقة
1647522821962

ارتفاع أسعار النفط عالميا وخام برنت يتجاوز 102 دولار للبرميل

16249498894969761160_1000x669

برميل النفط يخسر أكثر من 40 دولاراً خلال أسبوع والخام الأمريكي دون 100 دولار

622660b84af80

روسيا: النفط قد يتخطى 300 دولار للبرميل إذا حظرت واشنطن وأوروبا واردات الخام الروسي

M63A4562

الحكومة: ارتفاع أسعار المحروقات عالمياً

GettyImages-157529162

أسعار النفط تتراجع بعد مخاوف من زيادات حادة

d-11-صادرات-الملابس-الأردنية-تقارب-2-مليار-دينار-في-2021

الملابس والاسمدة والفواكة من أبرز الصادرات السلعية للأردن في 2021 - تفاصيل