ارتفاع أسعار النفط عالمياً اليوم

الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار النفط بنسبة واحد في المئة اليوم الاثنين حيث ساعدت توقعات بأن أوبك ستخفض الإنتاج إذا لزم الأمر لدعم الأسعار، والصراع في ليبيا، وزيادة الطلب وسط ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا على موازنة التوقعات القاتمة للنمو في الولايات المتحدة.

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ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.09 دولار أو 1.2 بالمئة إلى 15.94 دولار للبرميل عند الساعة 0241 بتوقيت جرينتش، لتواصل المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي وبلغت 2.5 بالمئة.



وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 89 سنتا، أو 9.0 بالمئة إلى 88.101 دولار للبرميل، لتواصل المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي وبلغت 4.4 بالمئة.





وكالات



