 

 

الثلاثاء 30-08-2022
الوكيل الاخباري

سقوط 7 قذائف هاون على الأقل في المنطقة الخضراء في بغداد

وزير العمل يبحث تعزيز التعاون مع سريلانكا

ولي العهد ينشر صورا من احتفال الجيش الاثنين

رئيس الوزراء العراقي يوجه قوات الأمن بمنع إطلاق النار على المتظاهرين

يوم وظيفي بجامعة العلوم والتكنولوجيا لخريجي كلية الزراعة

الأمانة وبلدية رام الله تعقدان جلسات تشاركية لتبادل الخبرات

الذكرى العشرون لوفاة الأمير زيد بن شاكر تصادف غدا

التربية تكشف عن حاجتها لـ 10 آلاف معلم

وزارة التربية تكشف مستجدات دوام المدارس

الملك يرعى احتفال الجيش لتسليم علم القائد الأعلى وراية الثورة العربية الكبرى

 
الإثنين، 29-08-2022 07:45 ص

ارتفاع أسعار النفط عالمياً اليوم

نفط2
 
 


الوكيل الاخباري -  ارتفعت أسعار النفط بنسبة واحد في المئة اليوم الاثنين حيث ساعدت توقعات بأن أوبك ستخفض الإنتاج إذا لزم الأمر لدعم الأسعار، والصراع في ليبيا، وزيادة الطلب وسط ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا على موازنة التوقعات القاتمة للنمو في الولايات المتحدة.

اضافة اعلان


ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.09 دولار أو 1.2 بالمئة إلى 15.94 دولار للبرميل عند الساعة 0241 بتوقيت جرينتش، لتواصل المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي وبلغت 2.5 بالمئة.


وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 89 سنتا، أو 9.0 بالمئة إلى 88.101 دولار للبرميل، لتواصل المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي وبلغت 4.4 بالمئة.

 

وكالات


إقرأ ايضا
1655995527639-780x470

الفاتورة النفطية للمملكة تقفز إلى 1.7 مليار دينار خلال 6 أشهر

1661777829085

تراجع أسعار الذهب عالميا

8202222115123388514849

خلال 6 ساعات.. ارتفاع ملحوظ على أسعار الذهب في الأردن

HAMawrT0PnMunKrAmwuYBwEJdQo2RCHZDD7QWvL6

ارتفاع صادرات المملكة 45.5% خلال 6 اشهر

630c9ba51253d

اللجنة التوجيهية لصندوق دعم الصناعة تعقد اجتماعها الأول الثلاثاء

1685713

التأهب لرفع الفائدة يصعد بالدولار عند أعلى مستوى في 20 عاما

أخبار متعلقة
نفط3

ارتفاع أسعار النفط عالمياً الخميس

t1larg.us_.flag_.oil_.refinery.gi_

هبوط مخزون النفط في الولايات المتحدة

النفط

أسعار النفط عالمياً تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية

نفط5

انخفاض ملحوظ على أسعار النفط عالمياً

1641564006519

ارتفاع أسعار النفط عالميا

4202218151953775892080

صادرات النفط السعودية ترتفع لأعلى مستوى منذ أبريل 2020