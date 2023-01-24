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ارتفاع أسعار النفط عالمياً اليوم

 
الثلاثاء، 24-01-2023 07:39 ص

ارتفاع أسعار النفط عالمياً اليوم

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الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار النفط الخام بشكل طفيف في التعاملات الآسيوية المبكرة الثلاثاء في سوق تركز على آفاق انتعاش الطلب الصيني، أكبر مستورد للنفط في العالم، وعلى التوقعات الاقتصادية العالمية قبيل أرباح الشركة.

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واستقر خام برنت عند مستويات 88.17 دولار للبرميل بحلول الساعة 0415 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 7 سنتات إلى 81.69 دولار للبرميل.


وبدأت أسعار النفط الخام في الأسواق الفعلية العام على ارتفاع، إذ أظهرت الصين، التي لم تعد تعمل بقيود كورونا، علامات على المزيد من الشراء، كما يخشى المتعاملون من أن العقوبات المفروضة على روسيا قد تؤدي إلى شح الإمدادات.

وعاد المستثمرون إلى العقود الآجلة للبترول بأسرع معدل منذ أكثر من عامين مع تراجع المخاوف من انكماش دورة الأعمال العالمية.


والمستثمرون الأميركيون على يقين تام من أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيطبق زيادة طفيفة في أسعار الفائدة الأسبوع المقبل حتى مع استمرار التزامه بكبح جماح التضخم، والذي تظهر البيانات الأخيرة أنه يتباطأ.


ويراقب المتعاملون هذا الأسبوع المزيد من بيانات الأعمال التي قد تشير إلى قوة الاقتصادات العالمية خلال موسم تقارير الأرباح.

 

سكاي نيوز


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