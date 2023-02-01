ارتفاع أسعار النفط عالمياً اليوم

الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة الأربعاء، مدعومة بانخفاض الدولار الذي تراجع بفعل مؤشرات على تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة، مما هدأ المخاوف من أن أكبر مستهلك للنفط في العالم قد يواجه ركودا بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.

اضافة اعلان



وساعدت التوقعات برفع أهدأ لأسعار الفائدة على خفض مؤشر الدولار، مما دعم أسعار النفط، إذ يجعل انخفاض الدولار السلعة أرخص بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.



وتترقب الأسواق قرار الفيدرالي الأميركي مساء الأربعاء، إذا يبدو أن الأسواق تتوقع أن يقوم البنك المركزي الأميركي بزيادة تكاليف الاقتراض، بمقدار ربع نقطة مئوية.



وبالتأكيد بإن الأنظار ستتجه إلى الاجتماع يوم الأربعاء لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا في إطار ما يعرف بأوبك+، إذ من المتوقع أن تقر الدول المنتجة أهدافها الحالية للإنتاج المتفق عليها في نوفمبر .

سكاي نيوز