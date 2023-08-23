الأربعاء 23-08-2023
الوكيل الاخباري

الذهب يصعد عالمياً وترقب لمسار أسعار الفائدة الأمريكية

مستوطنون يقتحمون "الأقصى"

وفاة وإصابة بحادث تصادم على الطريق الصحراوي

ضبط حافلة نقل طلاب منتهية الترخيص منذ 5 سنوات

طلبة "الشامل" ينهون اليوم امتحاناتهم النظرية

مجلس الأعيان يناقش اليوم مشروع قانون حماية البيانات الشخصية

الصحة النيابية تناقش قرار نقابة الأطباء بوقف استقبال حالات التأمين

ارتفاع أسعار النفط عالمياً اليوم

مدعوون لإجراء الامتحان التنافسي - أسماء

الاحتلال يقتحم أريحا ويوقف مركبات الفلسطينيين

 
الأربعاء، 23-08-2023 07:51 ص

ارتفاع أسعار النفط عالمياً اليوم

نفط8


الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، الأربعاء، إذ تُقيّم الأسواق مؤشرات على ضعف الطلب بالصين واحتمال رفع أسعار الفائدة الأميركية مجددا في مقابل نقص محتمل في الإمدادات.

اضافة اعلان


وبحلول الساعة 0305 بتوقيت غرينتش، ارتفع خام برنت 13 سنتا، بما يعادل 0.2 بالمئة، إلى 84.16 دولار للبرميل. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 18 سنتا، أو 0.2 بالمئة، 79.82 دولار.


وخسر الخامان القياسيان نحو 0.5 بالمئة أمس الثلاثاء.


وتترقب الأسواق تلميحات بشأن مسار أسعار الفائدة عندما يتوجه مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وصانعو السياسات من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا وبنك اليابان إلى جاكسون هول بولاية وايومنج الأميركية لعقد اجتماع سنوي هذا الأسبوع.


وقال هيرويوكي كيكوكاوا، رئيس إن.إس تريدنج، وهي وحدة تابعة لنيسان للأوراق المالية "من المتوقع أن تطغى المخاوف إزاء ارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ الطلب في الصين على تقليص المعروض من أوبك+ في المدى القصير".


ويعتبر الطلب في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، حاسما لدعم الطلب على النفط خلال بقية العام. وقد أدى نموها الضعيف إلى إصابة الأسواق بخيبة الأمل في ظل تحفيز من الدولة جاء دون التوقعات.

 

سكاي نيوز

إقرأ ايضا
LYNXMPEJ7M03O_L

الذهب يصعد عالمياً وترقب لمسار أسعار الفائدة الأمريكية

31650baf377cf63be64b5bd80bdf20dd

ارتفاع مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى في شهرين

64e4a82ecc155

ارتفاع الدينار الأردني أمام اليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني في 2022

222.

دبي تلغي رسوم تداول عقد الذهب الفوري المتوافق مع الشريعة

LYNXMPEB2M09C_L

دولة عربية على مشارف الإفلاس.. وقد تتخلف عن سداد ديونها قريبا

solar-p

الخرابشة: نسعى لرفع مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء إلى 50%

أخبار متعلقة
يي

النفط يتجه لقطع 7 أسابيع من المكاسب بسبب الصين والفائدة

نفط8

أسعار النفط تهبط عالمياً اليوم الاربعاء

نفط9

النفط يواصل مكاسبه ليلامس أعلى مستوياته في 4 أشهر

1680165810847

استقرار النفط بعد التصنيف الائتماني للولايات المتحدة وتوقعات التدهور المالي

433112

العراق: معدل إيرادات النفط يتجاوز الـ مليار دولار

_125400959_mediaitem125399477

الأمم المتحدة: سحب نصف حمولة الناقلة صافر