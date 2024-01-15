ارتفاع أسعار النفط عالميا اليوم

الوكيل الاخباري -

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سجلت أسعار النفط ارتفاعا، في تعاملات الاثنين المبكرة، وسط حالة ترقب من المتعاملين لاحتمال تعطل الإمدادات في الشرق الأوسط بعد ضربات شنتها قوات أميركية وبريطانية على أهداف لجماعة الحوثي في اليمن لمنعها من مهاجمة السفن في البحر الأحمر.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 29 سنتا بما يعادل 0.37 بالمئة إلى 78.58 دولار للبرميل، بحلول الساعة 03:24 بتوقيت غرينتش، بعد أن ارتفعت 1.1 بالمئة عند التسوية الجمعة. وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 72.84 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 16 سنتا، أو 0.22 بالمئة، بعد صعوده نحو واحد بالمئة في الجلسة السابقة.