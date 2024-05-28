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ارتفاع أسعار النفط عالميا اليوم

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الثلاثاء، 28-05-2024 07:07 ص

ارتفاع أسعار النفط عالميا اليوم

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الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة الثلاثاء، وسط ترقب المستثمرين لبيانات التضخم لتقييم السياسة النقدية الأميركية المستقبلية ولقرارات سياسة الإنتاج الصادرة عن اجتماع أوبك+ المقرر في الثاني من يونيو.

صعدت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يوليو 17 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 83.28 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:00 بتوقيت غرينتش. وارتفعت عقود أغسطس الأكثر نشاطا بـ 0.24 بالمئة إلى 83.95 دولار.

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وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر يوليو 1.18 دولار أو 1.5 بالمئة إلى 78.68 دولار مقابل إغلاق الجمعة بعدما جرى تداوله خلال عطلة أميركية دون تسوية.


وارتفعت أسعار النفط أكثر من واحد بالمئة الاثنين في تعاملات هادئة بسبب عطلة رسمية في بريطانيا والولايات المتحدة بعد أسبوع متشائم خيمت عليه توقعات أسعار الفائدة الأميركية في مواجهة التضخم الثابت.


 




 

 


 

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