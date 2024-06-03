ارتفاع أسعار النفط عالميا اليوم

الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار النفط لتمحو خسائره التي تكبدتها في وقت مبكر الاثنين، بعد تحرك من تحالف أوبك+ لتمديد الخفض الكبير في إنتاج النفط حتى عام 2025.

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صعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس 29 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 81.16 دولار للبرميل عند الساعة 03:13 بتوقيت غرينتش.



وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يوليو 31 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 77.30 دولار.



ويخفض تحالف أوبك+ الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء بقيادة روسيا الإنتاج حاليا بإجمالي 5.86 مليون برميل يوميا وهو ما يمثل نحو 5.7 بالمئة من الطلب العالمي.

