ارتفاع أسعار النفط عالمياً بعد بيانات أمريكية عن المخزونات

الوكيل الإخباري-

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ارتفعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الأربعاء، بعد تقديرات أشارت إلى تراجع مخزونات الخام في الولايات المتحدة.وبحلول الساعة 09:20 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.18% إلى 83.51 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.19% إلى 88.58 دولار للبرميل.وفي تعاملات أمس الثلاثاء، زادت أسعار النفط وأغلق الخام الأمريكي عند 83.36 دولار للبرميل، فيما أنهى "برنت" عند 88.55 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 1.65%.وجاء الارتفاع بعد أن أظهرت تقديرات لمعهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط في الولايات المتحدة تراجعت بمقدار 3.2 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 19 من أبريل الجاري، فيما أشارت التوقعات إلى زيادة بواقع 1.8 مليون برميل فقط. ومن المقرر صدور بيانات رسمية في وقت لاحق اليوم.