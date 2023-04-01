ارتفاع أسعار النفط عالمياً لأكثر من دولار للبرميل

الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار النفط أكثر من دولار للبرميل في جلسة الجمعة لتسجل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي في ظل انخفاض الإمدادات في بعض أنحاء العالم وإظهار بيانات التضخم في الولايات المتحدة بعض المؤشرات على تباطؤ ارتفاع الأسعار.

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وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو 1.29 دولار أو 1.6 بالمئة إلى 79.89 دولار للبرميل عند التسوية. وصعدت عقود برنت تسليم مايو، والتي انتهى أجلها عند التسوية، 50 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 79.77 دولارا للبرميل.



وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مايو 1.30 دولار، أو 1.8 بالمئة، إلى 75.67 دولار لتبلغ مكاسبه نحو تسعة بالمئة هذا الأسبوع.



وأظهرت بيانات أمس الجمعة ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة 0.3 بالمئة في فبراير على أساس شهري وهو ما جاء أقل من زيادة قدرها 0.6 بالمئة في يناير وتوقعات بوجود زيادة قدرها 0.4 بالمئة في استطلاع أجرته وكالة رويترز.



وعادة ما تعزز أي بادرة على تباطؤ التضخم من أسعار النفط إذ ربما تشير إلى زيادات أقل في أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وهو ما يرفع طلب المستثمرين على الأصول مرتفعة المخاطر مثل السلع والأسهم.

سكاي نيوز