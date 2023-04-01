السبت 01-04-2023
الوكيل الاخباري

196 فائزا بجوائز تطبيق فواتيري - أسماء

بلدية السلط تطرح عطاءات لتنفيذ مشاريع بـ 3.75 مليون دينار

حضور جماهيري لأمسية رمضانية نظمتها أمانة عمان

الحزن يخيم على مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاة معلم في إربد

الأرصاد: الأردنيون على موعد مع أجواء دافئة الأسبوع الحالي

المؤسسة العسكرية تعلن عن عروض وتخفيضات - تفاصيل

ارتفاع أسعار النفط عالمياً لأكثر من دولار للبرميل

الاحتلال يعتقل طالبين جامعيين شمال رام الله

استقرار أسعار الذهب في الاردن اليوم

إصابة شاب برصاص الاحتلال عند مدخل النبي صالح شمال غرب رام الله

 
السبت، 01-04-2023 12:09 م

ارتفاع أسعار النفط عالمياً لأكثر من دولار للبرميل

نفط٢


الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار النفط أكثر من دولار للبرميل في جلسة الجمعة لتسجل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي في ظل انخفاض الإمدادات في بعض أنحاء العالم وإظهار بيانات التضخم في الولايات المتحدة بعض المؤشرات على تباطؤ ارتفاع الأسعار.

اضافة اعلان


وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو 1.29 دولار أو 1.6 بالمئة إلى 79.89 دولار للبرميل عند التسوية. وصعدت عقود برنت تسليم مايو، والتي انتهى أجلها عند التسوية، 50 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 79.77 دولارا للبرميل.


وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مايو 1.30 دولار، أو 1.8 بالمئة، إلى 75.67 دولار لتبلغ مكاسبه نحو تسعة بالمئة هذا الأسبوع.


وأظهرت بيانات أمس الجمعة ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة 0.3 بالمئة في فبراير على أساس شهري وهو ما جاء أقل من زيادة قدرها 0.6 بالمئة في يناير وتوقعات بوجود زيادة قدرها 0.4 بالمئة في استطلاع أجرته وكالة رويترز.


وعادة ما تعزز أي بادرة على تباطؤ التضخم من أسعار النفط إذ ربما تشير إلى زيادات أقل في أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وهو ما يرفع طلب المستثمرين على الأصول مرتفعة المخاطر مثل السلع والأسهم.

 

سكاي نيوز

إقرأ ايضا
ذهب ٢

استقرار أسعار الذهب في الاردن اليوم

404252_48_1680256987

تعرف على أعلى 20 وظيفة أجراً في العالم لعام 2023

11-4

برنت ينخفض ويسجل 79.4 دولار للبرميل

A-750x430-1

الأسهم الأوروبية تنهي الربع السنوي الأول على مكاسب

255233

ارتفاع أسعار الذهب عالميا لأعلى مستوى منذ2020

401172_4_1680258467 (1)

الاقتصاد البريطاني ينجو من الركود ويسجل نموا في الربع الأخير من 2022

أخبار متعلقة
thumbs_b_c_1cb0c6dbaf35091eaed334d7732c8edf

أزمة المصارف تهبط بالنفط لأدنى مستوى منذ 15 شهرا

moved_LYNXMPEJ2C0A1_L

أسواق العالم تضطرب بشدة وإجراءات الفيدرالي تثير عدم اليقين

1603966938911

النفط يهبط 3% وبرنت يسجل 83 دولاراً للبرميل

نفط2

استقرار أسعار النفط عالمياً اليوم

نفط٢

النفط مستقر ويتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

552.

طرح مجموعة جديدة من مناطق امتياز النفط والغاز في سلطنة عُمان