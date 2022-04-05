ارتفاع أسعار النفط عالميا 1 %

الوكيل الإخباري - ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط في السوق الأميركية العالمية، 1 بالمئة، لتشهد ارتدادها للجلسة الثالثة من الأدنى لها منذ 17 من آذار، على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة من قبل الاقتصاد الأميركي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم.

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وبحسب وول ستريت جورنال، ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط “نيمكس” تسليم أيار المقبل 1.34 بالمئة لتتداول عند مستويات 105.05 دولار للبرميل، مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 103.66 دولار للبرميل، خاصة وان العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 103.28 دولار للبرميل.



كما ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام “برنت” تسليم أيار 0.95 بالمئة لتتداول عند 109.27 دولار للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 108.24 دولار للبرميل، خاصة أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 107.53 دولار للبرميل.

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