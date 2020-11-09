ارتفاع أسعار النفط عالميا

الوكيل الاخباري- قفزت أسعار النفط، في بداية تعاملات الأسبوع اليوم الاثنين، بأكثر من 2.5%، مع زيادة الإقبال على النفط في ظل تراجع الدولار في الأسواق العالمية.

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وبحلول الساعة 09:15 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" عند مستوى 38.15 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 2.72% عن سعر التسوية السابق.



في حين تم تداول العقود الآجلة لخام "برنت" عند 40.49 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 2.64% عن سعر الإغلاق السابق، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".



ويتعافى النفط من انخفاض 4% يوم الجمعة، ليرتفع مع بقية الأسواق المالية بعد أن بدا أن جو بايدن هو الفائز في سباق الانتخابات الأمريكية أمس الأحد.

في غضون ذلك، ضعف الدولار مما عزز السلع الأولية المسعرة بالعملة الأمريكية إذ أنها أصبحت أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.



وقال مايكل مكارثي كبير الاستراتيجيين لدى "سي إم سي ماركتس" في سيدني: "التداولات هذا الصباح بنكهة الإقبال على المخاطرة، مما يشير إلى تنامي الثقة في أن جو بايدن سيحتل البيت الأبيض، بينما سيحتفظ الحزب الجمهوري بالسيطرة على مجلس الشيوخ".



وأضاف، أن "النتيجة مثالية من وجهة نظر السوق. لا يتحكم أي من الحزبين في الكونغرس، لذا فإن الحروب التجارية وزيادة الضرائب كلاهما خارج جدول الأعمال إلى حد كبير".

المصدر: روسيا اليوم



