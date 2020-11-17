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الثلاثاء، 17-11-2020 10:42 ص

ارتفاع أسعار النفط عالميا

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الوكيل الاخباري- ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بفضل توقعات بأن تمدد مجموعة "أوبك+" تخفيضات إنتاج الخام لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، في حين تعززت المعنويات بفضل أنباء عن لقاح آخر لفيروس كورونا.

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وارتفع خام القياس العالمي "برنت" في عقود يناير المقبل بنسبة 0.6 بالمئة إلى 44.08 دولار للبرميل، بحلول الساعة 05:35 بتوقيت غرينتش، وصعد خام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي بنسبة 0.4 بالمئة إلى 41.25 دولار للبرميل.


وارتفعت أسواق الأسهم مدفوعة بآمال تعاف اقتصادي أسرع، بعدما أعلنت شركة "مودرنا" أن لقاحها التجريبي لكوفيد-19 فعال بنسبة 94.5 بالمئة في الوقاية من الإصابة بالمرض، وفقا لبيانات أولية.


وقال جيفري هالي، محلل السوق في "أواندا": "من المرجح أن يكون النفط الأكثر تأثرا بين فئات الأصول الرئيسية بالإعلان عن لقاح مودرنا"، مضيفا أن أنباء اللقاح الإيجابية "قدمت دعما طويل الأمد لأسعار النفط بالتأكيد".


وجاءت نتائج "مودرنا" بعدما أعلنت "فايزر" الأسبوع الماضي أن لقاحها فعال بنسبة تفوق 90 بالمئة.


ومن المقرر أن تعقد "مجموعة أوبك+" التي تضم منظمة "أوبك" وحلفاء من خارجها، بينهم روسيا، اجتماعا للجنة وزارية اليوم قد يوصي بتغيير حصص الإنتاج حين يجتمع جميع وزراء النفط يومي 30 نوفمبر الجاري وأول ديسمبر المقبل.

 

المصدر: روسيا اليوم 


 




 

 


 

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