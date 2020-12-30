الأربعاء 30-12-2020
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الأربعاء، 30-12-2020 11:24 ص

ارتفاع أسعار النفط عالميا

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الوكيل الاخباري- ارتفع النفط اليوم الأربعاء، إذ تلقت الأسعار دفعة من حزمة تحفيز مالي للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة وانخفاض مخزونات النفط الخام.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 35 سنتا، أو ما يعادل 0.7% إلى 51.44 دولار للبرميل بحلول الساعة الـ 08:03 بتوقيت غرينتش، وأضاف خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 30 سنتا، أو ما يعادل 0.6% إلى 48.30 دولار للبرميل.

وقال ستيفن إينس، كبير إستراتيجيي السوق العالمية لدى أكسي، وهي شركة سمسرة: ”ما زالت أسعار النفط تلقى الدعم من ضعف الدولار الأمريكي أثناء الليل وأخيرا وجدت صديقا في تقرير المخزونات لمعهد البترول الأمريكي“.

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وأضاف ”معهد البترول الأمريكي أورد سحبا أكبر بكثير مقارنة مع متوسط التوقعات لمخزونات الخام في الأسبوع المنتهي في الـ 25 من كانون الأول/ديسمبر“.

ونزل الدولار لأدنى مستوى في بضع سنوات مقابل العديد من العملات، إذ نحّى المتعاملون جانبا تأجيلا جديدا لتقديم أموال تحفيز في الولايات المتحدة، وأبقوا على رهاناتهم بأن تقديم مساعدات مالية إضافية ما زال مرجحا.

وارتفعت الأسهم الآسيوية لمستويات قياسية مع مراهنة المستثمرين على تعاف اقتصادي قوي في العام المقبل، في الوقت الذي لا توجد فيه مؤشرات تذكر على أن صانعي السياسات سيقلصون جهود تحفيز ضخمة تهدف لوقف تراجعات ناجمة عن فيروس كورونا.

وقد تكسب أسعار النفط المزيد من القوة مع بدء برامج تحصين من الفيروس في أنحاء العالم في العام المقبل؛ ما يسمح للدول بتخفيف القيود على التنقل وأنشطة الشركات.

وتظهر بيانات من معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام تراجعت 4.8 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى نحو 492.9 مليون برميل، متجاوزة توقعات المحللين في استطلاع بانخفاض 2.6 مليون برميل.


 




 

 


 

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