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الإثنين، 04-01-2021 10:35 ص

ارتفاع أسعار النفط عالميا

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الوكيل الاخباري- لامست أسعار النفط أعلى مستوى في عدة أشهر، اليوم الاثنين، بفضل توقعات بأن أوبك ومنتجين حلفاء ربما يقيدون الإنتاج عند المستويات الحالية في فبراير/ شباط، إذ تُبقي جائحة فيروس كورونا المخاوف بشأن الطلب في النصف الأول مرتفعة.
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وارتفعت الأسعار بما يتماشى مع الأسواق المالية بصفة عامة، فيما بلغ خام برنت 53.17 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوياته منذ مارس/ آذار 2020. ولامس خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 49.71 دولار، وهو أعلى مستوياته منذ فبراير شباط 2020.

وبلغت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مارس آذار 52.97 دولار للبرميل بارتفاع 1.17 دولار أو ما يعادل 2.3 % بحلول الساعة 0617 بتوقيت جرينتش، بينما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دولارا أو ما يعادل 2.1 % إلى 49.52 دولار للبرميل.

 




 

 


 

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