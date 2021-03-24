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الأربعاء، 24-03-2021 11:24 ص

ارتفاع أسعار النفط عالميا

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الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النفط أكثر من 1% مع سعي المستثمرين لتحقيق مكاسب عقب الهبوط الحاد في اليوم السابق، لكن التعافي كان محدودا جراء تباطؤ انتعاش الطلب بسبب إجراءات عزل جديدة لمكافحة الجائحة في أوروبا وتزايد المخزونات في الولايات المتحدة.
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وارتفع برنت 69 سنتا ما يعادل 1.1% إلى 61.48 دولار للبرميل بحلول الساعة الـ 07:33 بتوقيت غرينتش، بعدما هوى 5.9% إلى 60.50 دولار اليوم السابق.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 63 سنتا أو 1.1% إلى 58.39 دولار للبرميل بعد أن فقد 6.2% ولامس مستوى متدنيا عند 57.03 دولار أمس الثلاثاء.

ولامس المؤشران أقل مستوياتهما منذ أوائل شباط/ فبراير أمس، ونزلا 14% عن المستويات المرتفعة التي بلغاها في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقال كازوهيكو سايتو، كبير المحللين في شركة السمسرة فوجيتموي كو للسلع الأولية ”عدل المستثمرون مراكزهم بعد الهبوط الحاد أمس“.

وأضاف ”لكن السوق تظل تتوقع هبوطا بسبب المخاوف المتنامية حيال تعافي الطلب في اعقاب قيود جديدة في أوروبا بسبب الجائحة“.

مددت ألمانيا، أكبر مستهلك للنفط في أوروبا، إجراءاتها للعزل إلى الـ 18 من نيسان، وناشدت المستشارة أنجيلا ميركل المواطنين ملازمة المنازل لخمسة أيام خلال عطلة عيد القيامة.

 




 

 


 

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