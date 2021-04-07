ارتفاع أسعار النفط عالميا

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بفضل احتمال نمو اقتصادي عالمي أقوى في ظل زيادة في التطعيمات وتقرير يفيد بتراجع مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للوقود في العالم.



لكن التفاؤل حيال المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن البرنامج النووي للأخيرة وزيادة منتظرة في الإمدادات من منتجين كبار كبحت المكاسب.



وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتا أو ما يعادل 0.3% إلى 62.90 دولار للبرميل بحلول الساعة الـ0657 بتوقيت غرينتش بينما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم شهر أيار 14 سنتا ما يوازي 0.2% إلى 59.47 دولار.

اضافة اعلان



المصدر: إرم