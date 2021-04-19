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الإثنين، 19-04-2021 08:54 ص

ارتفاع أسعار النفط عالميا

أسعار-النفط


الوكيل الإخباري- أظهرت بيانات وكالة الطاقة الدولية أن احتياطيات النفط المتراكمة في مرافق التخزين حول العالم أثناء الوباء استنفذت عمليا، ما قد يزيد من أسعار النفط في النصف الثاني من العام الجاري.

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وكان احتياطي النفط في الاقتصادات المتقدمة في العالم أعلى 57 مليون برميل من متوسط بيانات هذا المؤشر للأعوام 2015-2019.

ولفتت وكالة أنباء بلومبيرغ إلى أن الاحتياطيات الفائضة من النفط في يوليو 2020، كانت في الوقت نفسه أعلى بخمس مرات تقريبا، وبلغت 249 مليون برميل، مشيرة إلى أن المخزونات انخفضت في الأشهر الأخيرة بشكل أكبر، وسط زيادة الطلب.

وقالت الوكالة إن أكبر احتياطيات نفطية مخزنة حاليا في الصين، فيما عادت احتياطيات الهيدروكربونات الأمريكية عمليا إلى المستوى الذي لوحظ قبل الوباء، وبلغت في فبراير 1.28 مليار برميل.

وتشير بلومبيرغ إلى أن مخزونات النفط على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، سجلت الأسبوع الماضي أدنى مستوى لها في 30 عاما.

وانحفضت خلال الأسبوعين الماضيين احتياطيات النفط المخزنة في ناقلات بنسبة 27٪ إلى 50.7 مليون برميل.

كما ارتفعت تكلفة العقود الآجلة لخام برنت لشهر يونيو في بورصة لندن يوم الجمعة إلى 67.08 دولارا للبرميل.

المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

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