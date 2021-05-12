ارتفاع أسعار النفط عالميا

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النفط الأربعاء بعد انخفاض في مخزونات الخام الأمريكية، الأمر الذي عزز توقعات أوبك لزيادة الطلب، في حين تنتظر السوق تطورات جديدة بشأن توقف منظومة كولونيال بايبلاين لخطوط الأنابيب بالولايات المتحدة.



وبحلول الساعة 0646 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 29 سنتا بما يعادل 0.44 بالمئة إلى 65.57 دولار للبرميل بعد أن ربحت 36 سنتا أمس الثلاثاء، وزادت العقود الآجلة لخام برنت 31 سنتا أو 0.45 بالمئة إلى 68.86 دولار للبرميل، وذلك بعد ارتفاع 23 سنتا أمس.



وكتب جيفري هالي كبير محللي الأسواق لدى ”أواندا“ في مذكرة اليوم ”واصلت أسواق النفط نهج الانتظار والترقب تجاه الصخب والتحركات التي لا طائل منها التي شهدتها أماكن أخرى خلال الليل، ملحمة الهجوم الإلكتروني على كولونيال بايبلاين تشكل ضغطا وتتسبب الآن في نقص مواد بشرق الولايات المتحدة“.

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المصدر: إرم