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ارتفاع أسعار النفط عالميا

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الثلاثاء، 18-05-2021 04:59 م

ارتفاع أسعار النفط عالميا

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الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النفط مع افتتاح السوق الأميركية العالمية، اليوم الثلاثاء، لتوسع مكاسبها لليوم الثالث على التوالي، مسجلة أعلى مستوى في شهرين، بعدما طغى التفاؤل حيال إعادة فتح اقتصادات الولايات المتحدة وأوروبا، على المخاوف بشأن الطلب في آسيا، بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا وتشديد قيود الإغلاق.

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وبحسب وول ستريت جورنال، يأتي هذا قبيل صدور بيانات أولية عن مخزونات الخام الأميركية.


وارتفع الخام الأميركي بنسبة 1.1 بالمئة إلى مستوى 66.99 دولار الأعلى منذ 8 آذار الماضي، من مستوى الافتتاح عند 66.30 دولار، وسجل أدنى مستوى عند 66.27 دولار، وارتفع خام برنت بنسبة 1.0 بالمئة إلى مستوى 70.22 دولار للبرميل الأعلى منذ 8 آذار من مستوى الافتتاح عند 69.55 دولار، وسجل أدنى مستوى عند 69.46 دولار للبرميل.

 

المصدر: بترا

 




 

 


 

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